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В Краснодарском крае на время ремонта сократят число полос на мосту через реку Кубань

Общество
06.09.2022 13:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-vremya-remonta-sokratyat-chislo-polos-na-mostu-cherez-reku-kuban
В Краснодарском крае на время ремонта сократят число полос на мосту через реку Кубань

С 25 сентября по 25 декабря на мосту через реку Кубань на федеральной трассе М-4 «Дон» будут проводить ремонт для устранения дефектов деформационных швов.

Ремонт пройдет на двух участках моста: на 1241+559 км и на 1342+060 км. Во время ремонта изменят схему движения: число полос будет сокращено с 4 до 2 — по одной полосе в каждом направлении, скоростной режим на участке ограничат до 40 км/ч, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, с 3 октября в Краснодаре на 1335+608 км трассы М-4 «Дон» в районе улице Уральской возобновят строительно-монтажные работы. На время работ тут уменьшат ширину полосы движения до 3 м и ограничат скорость до 40 км/ч.

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