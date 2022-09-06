В Краснодаре отремонтируют 3 км дороги на улице Фадеева
Общество
06.09.2022 12:31
Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке от улицы Мачуги до Фадеева дорожники заменят полотно, нанесут разметку и установят знаки.
Завершить работы планируют до конца года.
«Это уже вторая дорога, которая входит в список работ на 2023 год, но ремонтировать ее начали в 2022 году. Первой дорогой из нового этапа нацпроекта стала улица Ставропольская. Сейчас там выполняют работы по устройству верхнего и выравнивающего слоев покрытий», — рассказала и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.
Всего в рамках нацпроекта в 2023 году отремонтируют 38 участков дорог протяженностью более 61 км, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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