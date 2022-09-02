В Усть-Лабинском районе столкнулись тягач и большегруз, есть пострадавший
Происшествия
02.09.2022 13:28
Авария произошла 1 сентября в 23:20 на 68 км трассы Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе.
По предварительным данным, водитель тягача Sitrak с прицепом ехал со стороны Краснодара в Кропоткин, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий в попутном направлении большегруз Isuzu. После этого Isuzu по инерции продолжил движение и врезался в металлическое ограждение дороги.
В результате ДТП водитель тягача получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ Усть-Лабинска, сообщает Telegram-канал «Наш Усть-Лабинск».
Читайте также: попавшая под трактор в Ейске женщина погибла в аварии в скорой при перевозке в Краснодар.
Популярные новости
- Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
- Движение общественного транспорта Краснодара теперь доступно на 2ГИС