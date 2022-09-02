В Усть-Лабинском районе столкнулись тягач и большегруз, есть пострадавший

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Авария произошла 1 сентября в 23:20 на 68 км трассы Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель тягача Sitrak с прицепом ехал со стороны Краснодара в Кропоткин, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий в попутном направлении большегруз Isuzu. После этого Isuzu по инерции продолжил движение и врезался в металлическое ограждение дороги.

В результате ДТП водитель тягача получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ Усть-Лабинска, сообщает Telegram-канал «Наш Усть-Лабинск».

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