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В Усть-Лабинском районе произошел пожар в зерновом очистителе Ладожского элеватора

Происшествия
22.10.2022 08:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinskom-rajone-proizoshel-pozhar-v-zernovom-ochistitele-ladozhskogo-elevatora
В Усть-Лабинском районе произошел пожар в зерновом очистителе Ладожского элеватора
Фото t.me/kropotkin101

Сообщение о возгорании на элеваторе в станице Ладожской поступило пожарным 22 октября в 6:14. По прибытии установлено, что пожар произошел в здании зернового очистителя.

Огонь охватил помещение на 1 этаже четырехэтажного строения. Площадь пожара составила 80 кв. м. Загорелась транспортерная лента станции очистки зерна.

Был введен повышенный ранг пожара, за полчаса ликвидировали открытое горение. В 7:40 пожар в зерновом очистителе был полностью потушен.

Фото t.me/kropotkin101

При происшествии никто не пострадал. К тушению привлекли 14 пожарных и 5 единиц техники, сообщает Пожарная охрана Кавказского района.

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