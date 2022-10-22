В Усть-Лабинском районе произошел пожар в зерновом очистителе Ладожского элеватора
Происшествия
22.10.2022 08:59
Сообщение о возгорании на элеваторе в станице Ладожской поступило пожарным 22 октября в 6:14. По прибытии установлено, что пожар произошел в здании зернового очистителя.
Огонь охватил помещение на 1 этаже четырехэтажного строения. Площадь пожара составила 80 кв. м. Загорелась транспортерная лента станции очистки зерна.
Был введен повышенный ранг пожара, за полчаса ликвидировали открытое горение. В 7:40 пожар в зерновом очистителе был полностью потушен.
При происшествии никто не пострадал. К тушению привлекли 14 пожарных и 5 единиц техники, сообщает Пожарная охрана Кавказского района.
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