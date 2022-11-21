В Усть-Лабинском районе после ДТП на трассе дотла сгорела «Газель»
ДТП произошло 21 ноября около 18:30 на трассе Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна охваченная пламенем машина.
По предварительным данным, «Газель» двигалась со стороны станицы Ладожской в сторону поселка Двубратского. Незадолго до этого на участке дороги произошло ДТП, которое спровоцировало пробку. Водитель «Газели», выезжая на третью полосу трехполосного шоссе, не справился с управлением и врезался в автомобиль Kia Rio, который шел во встречном направлении. После столкновения «Газель» загорелась.
В результате ДТП никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании автомобиля поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 18:29.
На место незамедлительно выехали пожарные. Возгорание оперативно ликвидировали. В тушении пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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