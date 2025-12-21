В Усть-Лабинском районе по нацпроекту отремонтировали участок дороги

Строительно-монтажные работы выполнили на участке автомобильной дороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

Ремонт провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В порядок привели участки трассы между Усть-Лабинском и поселком Двубратским. Общая протяженность составила 7,8 км.

Подрядчик ликвидировал просадки, уложил выравнивающий и верхний слои покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Кроме того, укрепили обочины и нанесли разметку из термопластика.

Рабочая комиссия подтвердила готовность участка к вводу в эксплуатацию. При осмотре замечаний не выявили, качество работ соответствует всем действующим требованиям.

В ближайшее время назначат дату проведения приемочной комиссии. После этого обновленный участок дороги введут в эксплуатацию, сообщает в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

