В Калининском районе по нацпроекту отремонтируют 5 км дороги между станицами

Строительно-монтажные работы ведут на участке автомобильной дороги от станицы Калининской до станицы Новониколаевской с 1-го по 5-й км. Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ключевые этапы ремонта уже завершены. Подрядная организация устранила просадки, уложила выравнивающий слой и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Сейчас укрепляют обочины и устанавливают бортовой камень. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту ограждений, а также восстановит водопропускные трубы.

Несмотря на то, что объект является переходящим на 2026 год, подрядная организация выполняет работы с опережением графика. Завершить ремонт планируют до конца сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

