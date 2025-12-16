В Туапсинском округе защитят от размывов межпоселковую дорогу

Трассу, которая ведет из поселка Новомихайловского в Подхребтовое, постоянно размывает рекой. Власти Туапсинского округа приняли решение провести руслорегулирующие работы.

В Подхребтовом живут всего 34 человека, но там есть дачи и личные подсобные хозяйства, поэтому трасса востребована. Однако зимой, во время затяжных дождей, проехать по ней трудно. После очередного паводка дорогу восстановили и решили укрепить.

«Нечепсухо, как любая горная река, может быть очень непредсказуемой. Поменяв русло, она легко снова разрушит восстановленный берег. Чтобы такого не происходило, мы подали заявку в Министерство природных ресурсов Краснодарского края на проведение руслорегулирующих работ», — сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в соцсетях.

Он уточнил, что эта процедура проходит не быстро. Однако в итоге удастся оградить дорогу в Подхребтовое от размывов.

Читайте также: один из трех смытых паводком мостов в Туапсинском округе готов к эксплуатации.

Подпишись, здесь всегда интересно.