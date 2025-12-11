Один из трех смытых паводком мостов в Туапсинском округе готов к эксплуатации

Инфраструктура в селе Молдавановка из-за паводка после обильных дождей пострадала в августе этого года.

Были повреждены три моста. Один из них уже готов к эксплуатации. На остальных двух в ускоренном темпе на завершающей стадии продолжаются ремонтные работы.

Автодорожный мост по улице Центральной был полностью разрушен. Оставшуюся часть моста демонтировали, на его месте уже завершили работы по устройству буронабивных свай, металлических опор и пролетов. Кроме того, у моста для укрепления береговой линии установили 400 тетраподов.

Автодорожный мост между улицами Центральная и Заречная был поврежден частично. Рабочие демонтировали часть сопряжения моста, защитный и выравнивающий слои. Сейчас уже готово новое сопряжение моста с дорогой и плиты проезжей части, завершены работы по гидроизоляции и устройству защитного слоя. Мост также оштукатурили и покрасили.

Второй мост между улицами Центральная и Заречная получил повреждение одной опоры. Путепровод уже восстановили, он готов к эксплуатации. Предварительная дата окончания работ на объекте — 15 декабря, сообщил депутат Александр Карпенко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Лермонтово открыли временный пешеходный мост через реку Шапсухо. Переправа протяженностью 88 м и шириной 2,2 м обеспечит сообщение между двумя берегами реки Шапсухо на время строительства основного автомобильно-пешеходного моста.

