В Усть-Лабинском районе многодетным семьям раздали около 400 школьных наборов

Видео канала «Кубань 24»

В них вошли альбомы, тетради, дневники, краски и другие канцелярские товары, которые обязательно пригодятся во время учебы. Такую помощь многодетные семьи получили от местного агропредприятия.

Благодаря адресной помощи собрали 26 школьных наборов для первоклассников, а остальные — подготовили для более старших учеников.

«Вот для нашей первоклассницы красивый набор. Дочке нравится. И для сынишки есть небольшой набор в школу», — рассказала многодетная мать Юлия Лаушкина.

Многодетных родителей Усть-Лабинского района объединяет Союз «Большая семья». Организация не только сотрудничает со спонсорами, но и устраивает регулярные обмены детскими вещами.

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