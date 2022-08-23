Детский омбудсмен предложила предоставлять многодетным семьям РФ жилье по соцнайму

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она предложила сформировать жилищный госфонд и предоставлять многодетным семьям квартиры по социальному найму.

Волынец отметила, что многодетные семьи чаще всего нуждаются именно в улучшении жилищных условий. Но в одиночку решить эту проблему сложно. А это решение стало бы одним из возможных вариантов улучшения демографической ситуации в России.

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу о формировании государственного жилищного фонда и предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму», — цитирует RT письмо Волынец министру труда Антону Котякову и главе Минстроя Иреку Файзуллину.

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