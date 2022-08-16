Путин подписал указ о введении в России звания «Мать-героиня»

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий документ 15 августа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами России», — говорится в Указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, при присвоении звания «Мать-героиня» женщинам будут выплачивать по 1 млн рублей, сообщает RT.

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