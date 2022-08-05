Кондратьев: более 10 тыс. многодетных семей получили компенсацию по ипотечному кредиту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По поручению президента РФ Владимира Путина многодетным семьям из федерального бюджета предоставляют 450 тыс. рублей выплаты на погашение ипотеки.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 2019 года выплаты получили более 10 тыс. кубанских семей. Общая сумма выплат составила почти 4,5 млрд рублей. В этом году господдержкой воспользовались 2 тыс. 183 семьи на сумму более 970 млн рублей.

«Это ощутимая помощь для многодетных. Воспитывать троих и более детей — огромный труд, и со своей стороны мы оказываем всяческую поддержку, чтобы такие семьи были уверены в своем будущем», — отметил губернатор.

Компенсацию могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился 3-й или последующий ребенок. Ипотека должна быть оформлена до 1 июля 2024 года. Воспользоваться поддержкой можно единожды. Компенсацию в размере 450 тыс. рублей выдают только на действующую ипотеку дополнительно к маткапиталу. При этом потратить выплату на первоначальный взнос для нового кредита нельзя.

В регионе сейчас проживают более 92 тыс. многодетных семей. На соцвыплаты из краевого бюджета направили более 45,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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