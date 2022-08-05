Кондратьев: более 10 тыс. многодетных семей получили компенсацию по ипотечному кредиту
По поручению президента РФ Владимира Путина многодетным семьям из федерального бюджета предоставляют 450 тыс. рублей выплаты на погашение ипотеки.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 2019 года выплаты получили более 10 тыс. кубанских семей. Общая сумма выплат составила почти 4,5 млрд рублей. В этом году господдержкой воспользовались 2 тыс. 183 семьи на сумму более 970 млн рублей.
«Это ощутимая помощь для многодетных. Воспитывать троих и более детей — огромный труд, и со своей стороны мы оказываем всяческую поддержку, чтобы такие семьи были уверены в своем будущем», — отметил губернатор.
Компенсацию могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился 3-й или последующий ребенок. Ипотека должна быть оформлена до 1 июля 2024 года. Воспользоваться поддержкой можно единожды. Компенсацию в размере 450 тыс. рублей выдают только на действующую ипотеку дополнительно к маткапиталу. При этом потратить выплату на первоначальный взнос для нового кредита нельзя.
В регионе сейчас проживают более 92 тыс. многодетных семей. На соцвыплаты из краевого бюджета направили более 45,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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