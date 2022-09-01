В Усть-Лабинском районе КамАЗ на скорости вылетел с дороги и опрокинулся
Происшествия
01.09.2022 12:50
ДТП произошло 31 августа около 16:00 в районе 8 км трассы станица Воронежская — село Суворовское — станица Пластуновская. В аварии пострадал водитель грузовика.
По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем КамАЗа с прицепом превысил скорость и не справился с управлением.
Грузовик съехал с дороги на обочину и опрокинулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водителя госпитализировали с травмами.
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