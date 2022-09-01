В Усть-Лабинском районе КамАЗ на скорости вылетел с дороги и опрокинулся

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 31 августа около 16:00 в районе 8 км трассы станица Воронежская — село Суворовское — станица Пластуновская. В аварии пострадал водитель грузовика.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем КамАЗа с прицепом превысил скорость и не справился с управлением.

Грузовик съехал с дороги на обочину и опрокинулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водителя госпитализировали с травмами.

Читайте также: под Краснодаром фура насмерть сбила мужчину.