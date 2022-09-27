В Усть-Лабинском районе из-за ремонта закроют два ж/д переезда

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Железнодорожные переезды в Усть-Лабинске и станице Воронежской будут закрыты с 28 сентября по 1 октября.

С 7:00 28 сентября до 17:00 1 октября сотрудники РЖД проведут там ремонт. Работы затронут ж/д переезды на улице Гагарина в Усть-Лабинске и на улице Мира в станице Воронежской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Водителей попросили принять эту информацию во внимание и планировать поездки через Усть-Лабинский район с учетом ограничений.

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