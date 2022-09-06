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В Усть-Лабинском районе два афериста похитили у фермера 20 тонн кабачков

Происшествия
06.09.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinskom-rajone-dva-aferista-pohitili-u-fermera-20-tonn-kabachkov
В Усть-Лабинском районе два афериста похитили у фермера 20 тонн кабачков
Фото unsplash.com

Житель Оренбургской области, вступив в сговор со своим знакомым, под предлогом доставки продукции в Пермь похитил у предпринимателя овощи на сумму 650 тыс. рублей.

По данным следствия, мужчина, имея в собственности грузовик, предложил знакомому похитить продукцию у фермера под предлогом оказания услуг по перевозке. Он передал другу фальшивые документы и знаки на машину. А также телефон с номером, оформленным по поддельному паспорту.

Сообщники нашли в мобильном приложении заказ на перевозку 20 т кабачков из станицы Кирпильской в Пермь. Они договорились с предпринимателем о сделке, погрузили кабачки в рефрижератор и получили 50 тыс. рублей в качестве предоплаты. После этого скрылись. Овощами распорядились по своему усмотрению.

На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Организатор находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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