Аферист из Хабаровска обманул земляка на 1 млн рублей при поставке красной икры в Краснодар
С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратился приезжий из Хабаровского края.
Мужчина рассказал, что по объявлению в общем групповом чате популярного мессенджера договорился с одним из его участников о поставке оптовой партии красной икры для дальнейшей реализации. Он перевел поставщику 1 млн рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 55-летний житель Хабаровска. Его задержали на одной из улиц краевого центра. Выяснилось, что деньги он успел потратить.
На подозреваемого завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до шести лет колонии. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
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