В Усть-Лабинском районе 18 января проведут акцию «Кубань — край долгожителей»

На прием к кардиологу и неврологу в ЦРБ Усть-Лабинска на улице Пролетарской, 1 ждут пациентов пожилого возраста. Акцию проводят по нацпроекту «Демография».

Это первый в 2024 году выезд врачей Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн. Цель акции «Кубань — край долгожителей» — улучшение качества жизни пенсионеров.

«В прошлом году наши специалисты совершили около 40 выездов в разные районы края. Осмотрели 2,3 тыс. пожилых пациентов. Во время завершающего выезда — это был Брюховецкий район — приняли 40 человек», — рассказал главный внештатный гериатр краевого минздрава Сергей Исаенко.

В ходе таких приемов пациенты могут получить направление на госпитализацию или на консультацию в специализированные медицинские организации региона, цитирует Исаенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: жителей Кубани предупредили о мошенниках, предлагающих пенсионерам лекарства.