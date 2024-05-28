В Усть-Лабинске задержали курьера мошенников, вымогавших деньги у пенсионеров

Эту роль в преступной схеме исполнила 19-летняя местная жительница.

По указанию кураторов, девушка забрала у троих пенсионерок более 1,2 млн рублей и перевела их на банковские счета аферистов. В качестве гонорара она оставила себе процент от этой суммы. Обманывали пенсионеров по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленницу по месту ее проживания. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. На период следствия мошенницу заключили под стражу», — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юлия Самсончик.

Сейчас правоохранители ищут сообщников задержанной.

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