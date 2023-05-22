В Усть-Лабинске вторые сутки разыскивают 14-летнего мальчика

Эдуард Крамской ушел из дома 21 мая около 20:00 и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Подростку 14 лет, он учится в школе № 2 Усть-Лабинска.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление места нахождения ребенка. На розыск ориентирован весь личный состав ОМВД по Усть-Лабинскому району. Так же разосланы ориентировки в подразделения МВД региона», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех располагающих информацией о местонахождении мальчика просят обратиться в МВД России по Усть- Лабинскому району по телефону 8(86135) 4-00-24 или 102.

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