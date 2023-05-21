Пропавший пять дней назад в Краснодаре мужчина нашелся в реанимации

В Краснодаре 15 мая уехал из дома и пропал 34-летний мужчина.

По данным родственников, мужчина вызвал такси и уехал, после этого он перестал выходить на связь. Краснодарец работал в автосервисе, но там он тоже не появлялся. Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам-поисковикам.

Вечером 20 мая стало известно, что пропавший мужчина попал в больницу с серьезными травмами. По предварительным данным, его избили, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам родственникам, мужчине сделали две операции, пишет «Комсомольская правда — Кубань» .

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