Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Пропавший пять дней назад в Краснодаре мужчина нашелся в реанимации

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshij-pyat-dnej-nazad-v-krasnodare-muzhchina-nashelsya-v-reanimatsii?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пропавший пять дней назад в Краснодаре мужчина нашелся в реанимации
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре 15 мая уехал из дома и пропал 34-летний мужчина.

По данным родственников, мужчина вызвал такси и уехал, после этого он перестал выходить на связь. Краснодарец работал в автосервисе, но там он тоже не появлялся. Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам-поисковикам.

Вечером 20 мая стало известно, что пропавший мужчина попал в больницу с серьезными травмами. По предварительным данным, его избили, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам родственникам, мужчине сделали две операции, пишет «Комсомольская правда — Кубань» .

Читайте также: автомобиль пропавшего жителя Кубани нашли в лесополосе в Волгоградской области.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 мая
Как уберечь ребенка от падения из окна
Как уберечь ребенка от падения из окна
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях