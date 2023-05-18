Автомобиль пропавшего жителя Кубани нашли в лесополосе в Волгоградской области

Речь идет о 29-летнем Александре Полещуке из Кропоткина. Он 10 мая отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь.

Вечером 18 мая появилась информация о том, что автомобиль мужчины Subaru Legacy обнаружили в лесополосе на территории Волгоградской области. Эти сведения интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным Kub Mash, машину пропавшего без вести Полещука нашли примерно в 5 км от города Котельниково. Снаружи она была заперта, внутри не было ничего подозрительного. Автомобиль из лесополосы увезли полицейские.

Ранее жена пропавшего мужчины рассказала, что 10 мая в 17:15 Полещук созвонился с ней и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района. Через сервис «Билайн координаты» она узнала, что ее муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области.

К поиску пропавшего Александра Полещука подключились правоохранители и волонтеры. Его ищут уже больше недели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поиски пропавшего Александра Полещука ведут уже больше недели. К ним подключились правоохранители и волонтеры.