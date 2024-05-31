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В Усть-Лабинске полицейские обнаружили двух детей в багажнике автомобиля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinske-politsejskie-obnaruzhili-dvuh-detej-v-bagazhnike-avtomobilya
В Усть-Лабинске полицейские обнаружили двух детей в багажнике автомобиля
Фото t.me/gibdd123region

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2104 под управлением 35-летнего мужчины на одной из улиц Усть-Лабинска.

В ходе осмотра в багажнике полицейские обнаружили двух детей. Выяснилось, что таким образом их перевозил отец. Еще один ребенок был на заднем сидении автомобиля без детского удерживающего устройства.

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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