Подросток на мопеде погиб в лобовом ДТП с легковушкой в Горячем Ключе

Авария, в которой погиб 13-летний мальчик, произошло 30 мая около 18:20 в станице Мартанской на улице Красной в районе дома № 40.

По предварительным данным, подросток за рулем мотоцикла Honda Dio при обгоне выехал на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в ВАЗ-2107.

В результате ДТП подросток погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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