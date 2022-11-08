В Усть-Лабинске до конца года планируют открыть зону отдыха вокруг озера Копытце

Видео канала «Кубань 24»

Сейчас в Усть-Лабинске продолжается благоустройство 4 га вокруг озера Копытце. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На территории уже готовы игровые и спортивные площадки, зона для воркаута, расширили смотровую площадку и уложили плитку на пешеходных дорожках. На дорогах асфальтоукладчики равняют покрытие. Также еще предстоит обустроить участок для пикников, беседки, фестивальную поляну, построить кафе и амфитеатр.

На благоустройство в рамках нацпроекта из федерального бюджета выделили 70 млн рублей.

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