В Усть-Лабинске до конца года планируют открыть зону отдыха вокруг озера Копытце
Общество
08.11.2022 09:16
Сейчас в Усть-Лабинске продолжается благоустройство 4 га вокруг озера Копытце. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».
На территории уже готовы игровые и спортивные площадки, зона для воркаута, расширили смотровую площадку и уложили плитку на пешеходных дорожках. На дорогах асфальтоукладчики равняют покрытие. Также еще предстоит обустроить участок для пикников, беседки, фестивальную поляну, построить кафе и амфитеатр.
На благоустройство в рамках нацпроекта из федерального бюджета выделили 70 млн рублей.
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