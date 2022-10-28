В Тимашевском районе по нацпроекту благоустроят городской пляж, сквер и парк

Видео канала «Кубань 24»

Видеоотчет о преображении Тимашевского района выложили в сеть муниципальные власти. По нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь продолжают благоустраивать общественные территории.

Сейчас в райцентре работают над новым обликом сквера на улице Дзержинского, там уже установлены лавочки, смонтировано освещение, идет укладка тротуарной плитки. Не узнать и городской пляж с новой набережной и спортплощадками.

Еще один адрес благоустройства — парк в станице Медведовской, где тоже кипит работа. Также в станице по краевой программе развития культуры заканчивают капремонт здания музыкальной школы. Заниматься в обновленном учебном заведении смогут 200 детей.

Кроме того, в поселке Октябрьском и хуторе Большевик построили фельдшерско-акушерские пункты. Теперь первичную медицинскую помощь жители будут получать рядом с домом.

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