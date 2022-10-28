Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Тимашевском районе по нацпроекту благоустроят городской пляж, сквер и парк

Общество
28.10.2022 09:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-po-natsproektu-blagoustroyat-gorodskoj-plyazh-skver-i-park
Видео канала «Кубань 24»

Видеоотчет о преображении Тимашевского района выложили в сеть муниципальные власти. По нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь продолжают благоустраивать общественные территории.

Сейчас в райцентре работают над новым обликом сквера на улице Дзержинского, там уже установлены лавочки, смонтировано освещение, идет укладка тротуарной плитки. Не узнать и городской пляж с новой набережной и спортплощадками.

Еще один адрес благоустройства — парк в станице Медведовской, где тоже кипит работа. Также в станице по краевой программе развития культуры заканчивают капремонт здания музыкальной школы. Заниматься в обновленном учебном заведении смогут 200 детей.

Кроме того, в поселке Октябрьском и хуторе Большевик построили фельдшерско-акушерские пункты. Теперь первичную медицинскую помощь жители будут получать рядом с домом.

Читайте также: в Тбилисском районе открыли обновленную по нацпроекту зону отдыха.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях