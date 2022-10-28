В Тимашевском районе по нацпроекту благоустроят городской пляж, сквер и парк
Видеоотчет о преображении Тимашевского района выложили в сеть муниципальные власти. По нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь продолжают благоустраивать общественные территории.
Сейчас в райцентре работают над новым обликом сквера на улице Дзержинского, там уже установлены лавочки, смонтировано освещение, идет укладка тротуарной плитки. Не узнать и городской пляж с новой набережной и спортплощадками.
Еще один адрес благоустройства — парк в станице Медведовской, где тоже кипит работа. Также в станице по краевой программе развития культуры заканчивают капремонт здания музыкальной школы. Заниматься в обновленном учебном заведении смогут 200 детей.
Кроме того, в поселке Октябрьском и хуторе Большевик построили фельдшерско-акушерские пункты. Теперь первичную медицинскую помощь жители будут получать рядом с домом.
Читайте также: в Тбилисском районе открыли обновленную по нацпроекту зону отдыха.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России