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В Тбилисском районе открыли обновленную по нацпроекту зону отдыха

Общество
21.10.2022 20:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-priveli-v-poryadok-zonu-otdyha
В Тбилисском районе открыли обновленную по нацпроекту зону отдыха
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию благоустроили в станице Тбилисской рядом с Андреевской церковью и кинотеатром «Юбилейный». Ее привели в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и открыли для жителей 20 октября.

«Воплотили предпочтения жителей станицы, потому что эта зона отдыха была выбрана в ходе рейтингового голосования в прошлом году. Уверен, обновленная территория станет излюбленным местом взрослых и детей», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

В обновленной зоне отдыха на улице Октябрьской на площади более 2 тыс. кв. метров обустроили пешеходную зону и уложили тротуарную плитку. Установили систему освещения, ограждение, скамейки и остановочный павильон. Также там высадили зеленые насаждения и построили фонтан.

На Кубани с 2017 года благоустроили уже более 1,2 тыс. парков и скверов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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