В Славянске-на-Кубани по нацпроекту благоустроили зону отдыха на улице Набережной
Участок улицы Набережной в границах улиц Ковтюха и Комсомольской привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Объект для благоустройства выбрали жители города в ходе рейтингового голосования в 2021 году.
«Проект масштабный и с высокой сметной стоимостью. Поэтому реконструкцию проводим в два этапа. Работы в рамках первой очереди уже окончили. Благоустройство части улицы в рамках второго этапа завершим до конца года», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.
На улице Набережной заасфальтировали дороги, уложили тротуарную плитку и установили бордюры. Также выполнили облицовку парапета, ограждения, колоннад и лестниц. В зоне отдыха появились скамейки и перильные ограждения на лестницах и тротуарах. Кроме того, там заменили уличное освещение и построили детскую площадку.
С 2017 года в Краснодарском крае благоустроили свыше 1 тыс. 200 скверов и парков, создали комфортную среду в городах и селах. В текущем году планируют обновить более 200 зеленых зон, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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