В Хадыженске завершают реконструкцию городского парка

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первый этап благоустройства зеленой зоны проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году в Апшеронском районе приводят в порядок две зоны отдыха. Масштабные работы развернулись в Апшеронске — обновляют бульвар по улице Ленина. Также завершается благоустройство городского парка в Хадыженске», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

На территории городского парка уложили бортовые камни и пешеходные дорожки. Установили ограждение детской площадки и заменили уличное освещение. Сейчас рабочие устанавливают малые архитектурные формы. В ближайшее время приступят к озеленению, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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