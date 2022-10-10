В Хадыженске завершают реконструкцию городского парка
Общество
10.10.2022 17:35
Первый этап благоустройства зеленой зоны проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«В этом году в Апшеронском районе приводят в порядок две зоны отдыха. Масштабные работы развернулись в Апшеронске — обновляют бульвар по улице Ленина. Также завершается благоустройство городского парка в Хадыженске», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.
На территории городского парка уложили бортовые камни и пешеходные дорожки. Установили ограждение детской площадки и заменили уличное освещение. Сейчас рабочие устанавливают малые архитектурные формы. В ближайшее время приступят к озеленению, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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