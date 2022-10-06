В Туапсинском районе завершают благоустройство сквера в Небуге

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Зеленую зону на улице Центральной обустраивают на деньги от курортного сбора. Работы планируют завершить в течение месяца.

«Основные строительные работы завершены. Территорию выложили тротуарной плиткой, заменили ограждение, проложили систему автополива. Кроме того, выделена зона со спецпокрытием для занятий спортом», — написал в Telegram и. о. главы Туапсинского района Сергей Сидоренко.

В сквере Небуга уже установили часы-гиганты, скамейку со спинкой в виде крыльев бабочки, искусственные камни, а также лавки и урны.

Теперь рабочим осталось завершить работы по озеленению и реконструкции ливневки. В зеленой зоне также установят архитектурные формы. Всего на благоустройство сквера в Небуге направили около 7 млн рублей.

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