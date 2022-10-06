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На благоустройство Гуамского ущелья выделят 44,7 млн рублей

Общество
06.10.2022 14:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-blagoustrojstvo-guamskogo-ushhelya-vydelyat-44-7-mln-rublej
На благоустройство Гуамского ущелья выделят 44,7 млн рублей
Фото вгорах.рф

Информация об этом содержится на портале государственных закупок. Средства на обустройство мест для отдыха в Гуамском ущелье выделит администрация Апшеронского района — 44,7 млн рублей.

Сейчас идет сбор заявок от подрядчиков. Исполнителя по госконтракту планируют назвать до 17 октября.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет до 5 декабря 2022 года обеспечить водоотведение, выполнить демонтаж и построить подпорную стенку в Гуамском ущелье.

На втором этапе — до 31 июля будет нужно обустроить парки, тротуары, игровые площадки, ограждения, сцены, а также благоустроить аллею, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: в Гуамском ущелье экскурсионный маршрут планируют продлить до поселка Мезмай.

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