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В Успенском районе водитель иномарки погиб в массовом ДТП с тремя грузовиками

Происшествия
13.10.2022 14:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-uspenskom-rajone-voditel-inomarki-pogib-v-massovom-dtp-s-tremya-gruzovikami
В Успенском районе водитель иномарки погиб в массовом ДТП с тремя грузовиками
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 12 октября около 15:00 в районе 180 км трассы «Кавказ» — один человек погиб и четверо получили травмы.

По предварительным данным, 23-летний мужчина за рулем большегруза Mercedes с полуприцепом выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с BMW X6 под управлением 57-летнего водителя.

После удара Mercedes продолжил движение и врезался в идущий навстречу грузовик «МАЗ» с полуприцепом. 62-летний водитель двигавшегося за «МАЗом» грузовика «ГАЗ» применил экстренное торможение. После этого грузовик вылетел в кювет и перевернулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 57-летний водитель BMW X6 погиб на месте до приезда скорой помощи. Его 19-летний пассажир получил травмы. Водителя и пассажира большегруза Mercedes также доставили в медучреждение с травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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