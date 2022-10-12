В Анапе на встречке столкнулись две машины, есть погибший и пострадавший
Происшествия
12.10.2022 10:29
Смертельное ДТП произошло 12 октября около 8:40 на 8 км подъезда к Анапе.
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Haval. В результате ДТП один мужчина из «Приоры» погиб до приезда скорой помощи, второй госпитализирован с тяжелыми травмами.
В настоящий момент выясняют личности погибшего и пострадавшего, проводится проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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