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В Анапе на встречке столкнулись две машины, есть погибший и пострадавший

Происшествия
12.10.2022 10:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-na-vstrechke-stolknulis-dve-mashiny-est-pogibshij-i-postradavshij
В Анапе на встречке столкнулись две машины, есть погибший и пострадавший
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 12 октября около 8:40 на 8 км подъезда к Анапе.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Haval. В результате ДТП один мужчина из «Приоры» погиб до приезда скорой помощи, второй госпитализирован с тяжелыми травмами.

В настоящий момент выясняют личности погибшего и пострадавшего, проводится проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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