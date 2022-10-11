В Адыгее легковушку разорвало на части при лобовом ДТП с грузовиком, водитель погиб
Происшествия
11.10.2022 16:14
Смертельное ДТП произошло 11 октября около 6:30 на 17 км обхода Майкопа.
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Лада» и грузовика иностранного производства. В результате ДТП погиб на месте водитель легковушки, 22-летний житель Майкопского района. Водитель грузовика, 35-летний житель Майкопа, не пострадал.
Движение по трассе временно перекрывали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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