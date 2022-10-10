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В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли

Происшествия
10.10.2022 14:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-stolknulis-dve-legkovushki-marki-nissan-oba-voditelya-pogibli
В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла 9 октября около 12:00 в районе подъезда к хутору Духовскому в Гулькевичском районе.

По предварительным данным, 51-летний мужчина ехал за рулем Nissan Almera, выехал на встречную полосу движения и врезался в Nissan Note, которым управлял 52-летний водитель. В результате ДТП оба водителя погибли на месте аварии до приезда скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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