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В Тихорецком районе в ДТП на встречке погибли 2 человека

Происшествия
10.10.2022 12:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretskom-rajone-v-dtp-na-vstrechke-pogibli-2-cheloveka
В Тихорецком районе в ДТП на встречке погибли 2 человека
Фото t.me/tih_aso

Авария произошла 9 октября в 6:05 на 15 км трассы Тихорецк — Белая Глина — граница с Ростовской областью.

По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-2105 на левом закруглении дороги выехал на обочину и врезался в металлический барьер. После этого по инерции машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу Калину».

В результате ДТП погибли 2 человека: водитель ВАЗ-2105 и 50-летний пассажир «Лады Калина». Пострадали два человека: водитель и еще один пассажир «Лады», их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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