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В Сочи машина с пятью подростками слетела в реку

Происшествия
07.10.2022 16:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mashina-s-pyatyu-podrostkami-sletela-v-reku
В Сочи машина с пятью подростками слетела в реку
Фото отдела пропаганды БДД ОГИБДД МВД Сочи

Авария произошла 6 октября в 21:00 на улице Джапаридзе в Сочи. Пострадали пятеро несовершеннолетних.

По предварительным данным, 16-летний подросток за рулем ВАЗ-21099 превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги в реку и врезалась в находившуюся там бетонную плиту.

В результате ДТП пострадал сам несовершеннолетний водитель и четверо его пассажиров в возрасте от 14 до 16 лет, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МВД Сочи.

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