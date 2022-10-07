В Сочи машина с пятью подростками слетела в реку

Фото отдела пропаганды БДД ОГИБДД МВД Сочи

Авария произошла 6 октября в 21:00 на улице Джапаридзе в Сочи. Пострадали пятеро несовершеннолетних.

По предварительным данным, 16-летний подросток за рулем ВАЗ-21099 превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги в реку и врезалась в находившуюся там бетонную плиту.

В результате ДТП пострадал сам несовершеннолетний водитель и четверо его пассажиров в возрасте от 14 до 16 лет, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МВД Сочи.

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