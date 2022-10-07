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В Краснодаре водитель умер за рулем, его автомобиль врезался в попутную машину

Происшествия
07.10.2022 11:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-voditel-umer-za-rulem-ego-avtomobil-vrezalsya-poputnuyu-mashinu
В Краснодаре водитель умер за рулем, его автомобиль врезался в попутную машину
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 6 октября в 18:55 на улице Бородинской в Краснодаре.

«По предварительным данным, 38-летний местный житель ехал за рулем автомобиля Nissan по улице Бородинской и столкнулся с попутным автомобилем марки Renault. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Установили, что ДТП произошло из-за скоропостижной смерти за рулем водителя автомобиля Nissan», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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