В Краснодаре водитель умер за рулем, его автомобиль врезался в попутную машину
Происшествия
07.10.2022 11:49
Авария произошла 6 октября в 18:55 на улице Бородинской в Краснодаре.
«По предварительным данным, 38-летний местный житель ехал за рулем автомобиля Nissan по улице Бородинской и столкнулся с попутным автомобилем марки Renault. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Установили, что ДТП произошло из-за скоропостижной смерти за рулем водителя автомобиля Nissan», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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