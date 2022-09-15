В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер

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Несчастный случай произошел днем 14 сентября на улице Северной.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что около автомобиля лежит накрытое белой простыней тело.

«Днем на улице Северной 38-летнему местному жителю при управлении отечественным автомобилем стало плохо. Он остановил машину, вышел на улицу. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался на месте. Прибывшие медики зафиксировали смерть», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции по данному факту проводится проверка.

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