В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер
Происшествия
15.09.2022 10:03
Несчастный случай произошел днем 14 сентября на улице Северной.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что около автомобиля лежит накрытое белой простыней тело.
«Днем на улице Северной 38-летнему местному жителю при управлении отечественным автомобилем стало плохо. Он остановил машину, вышел на улицу. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался на месте. Прибывшие медики зафиксировали смерть», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В полиции по данному факту проводится проверка.
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