Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Туапсе на ж/д вокзале скончалась 51-летняя женщина

Происшествия
01.09.2022 16:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-na-zh-d-vokzale-skonchalas-51-letnyaya-zhenshhina
В Туапсе на ж/д вокзале скончалась 51-летняя женщина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел днем 1 сентября на железнодорожном вокзале. По предварительным данным, 51-летней жительнице Воронежской области стало плохо на станции.

Женщина обратилась к медикам. Ее спасти не удалось, она скоропостижно скончалась, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Возможно, женщине стало плохо из-за жары. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также: в Краснодарском крае 1 сентября ожидается 39-градусная жара и засуха.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак
Прямой эфир
Мы в соцсетях