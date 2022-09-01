В Туапсе на ж/д вокзале скончалась 51-летняя женщина
Происшествия
01.09.2022 16:30
Инцидент произошел днем 1 сентября на железнодорожном вокзале. По предварительным данным, 51-летней жительнице Воронежской области стало плохо на станции.
Женщина обратилась к медикам. Ее спасти не удалось, она скоропостижно скончалась, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
Возможно, женщине стало плохо из-за жары. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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