В Краснодарском крае 1 сентября ожидается 39-градусная жара и засуха

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По прогнозу синоптиков, 1 сентября в северной половине Кубани ожидается жара. Столбики термометров достигнут отметки в +39 °C. В регионе объявили предупреждение.

В северной части края находятся Новопокровский, Кущевский, Белоглинский, Крыловский и Ленинградский районы.

Спасатели призывают жителей и гостей Краснодарского края чаще находиться в тени и носить светлую одежду из хлопка с головным убором. Также рекомендуют пить больше воды и отказаться от употребления алкогольных напитков.

При возникновении ЧС необходимо сообщить об этом по номерам телефонов: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодарском ЦГМС рассказали, что в Усть-Лабинском районе сохраняется атмосферная засуха.

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