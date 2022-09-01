Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае 1 сентября ожидается 39-градусная жара и засуха

Происшествия
01.09.2022 15:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-1-sentyabrya-ozhidaetsya-39-gradusnaya-zhara-i-zasuha
В Краснодарском крае 1 сентября ожидается 39-градусная жара и засуха
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, 1 сентября в северной половине Кубани ожидается жара. Столбики термометров достигнут отметки в +39 °C. В регионе объявили предупреждение.

В северной части края находятся Новопокровский, Кущевский, Белоглинский, Крыловский и Ленинградский районы.

Спасатели призывают жителей и гостей Краснодарского края чаще находиться в тени и носить светлую одежду из хлопка с головным убором. Также рекомендуют пить больше воды и отказаться от употребления алкогольных напитков.

При возникновении ЧС необходимо сообщить об этом по номерам телефонов: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодарском ЦГМС рассказали, что в Усть-Лабинском районе сохраняется атмосферная засуха.

Читайте также:жителей Сочи предупредили о сильной жаре 1 сентября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак
Прямой эфир
Мы в соцсетях