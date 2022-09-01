В Краснодарском крае 1 сентября ожидается 39-градусная жара и засуха
Происшествия
01.09.2022 15:03
По прогнозу синоптиков, 1 сентября в северной половине Кубани ожидается жара. Столбики термометров достигнут отметки в +39 °C. В регионе объявили предупреждение.
В северной части края находятся Новопокровский, Кущевский, Белоглинский, Крыловский и Ленинградский районы.
Спасатели призывают жителей и гостей Краснодарского края чаще находиться в тени и носить светлую одежду из хлопка с головным убором. Также рекомендуют пить больше воды и отказаться от употребления алкогольных напитков.
При возникновении ЧС необходимо сообщить об этом по номерам телефонов: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В Краснодарском ЦГМС рассказали, что в Усть-Лабинском районе сохраняется атмосферная засуха.
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