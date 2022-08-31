В Успенском районе открыли современную детскую игровую площадку
Общество
31.08.2022 10:18
Местные жители хутора Державного поблагодарили за такой подарок главу района Геннадия Бахилина, а также сенатора Совета Федерации Владимира Бекетова. Они приехали, чтобы проверить, как сделана работа.
Почетные гости высоко оценили реализацию госпрограммы. Детскую игровую зону с качелями, горками и антитравматическим покрытием возвели с нуля рядом с современной спортивной площадкой.
«Я поздравляю вас с этим праздником. Открытие площадки — это праздник для хутора Державного. От всей души желаю вам счастья, здоровья и хорошего настроения», — сказал Владимир Бекетов.
В 2022 году в Успенском районе планируют открыть еще 8 таких детских площадок.
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