В Успенском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

ФАП появился в хуторе Державном. Его возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В новом фельдшерско-акушерском пункте открыли процедурный и смотровой кабинеты, фельдшерский кабинет и аптечный пункт. Для маломобильных граждан установили пандус.

В хуторе Державном живут почти 400 человек. Благодаря открытию ФАПа они смогут получить медицинскую помощь, не выезжая в соседние населенные пункты.

Пункт также сможет принимать выездные бригады узких специалистов из Успенской ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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