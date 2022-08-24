В Успенском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество
24.08.2022 12:39
ФАП появился в хуторе Державном. Его возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В новом фельдшерско-акушерском пункте открыли процедурный и смотровой кабинеты, фельдшерский кабинет и аптечный пункт. Для маломобильных граждан установили пандус.
В хуторе Державном живут почти 400 человек. Благодаря открытию ФАПа они смогут получить медицинскую помощь, не выезжая в соседние населенные пункты.
Пункт также сможет принимать выездные бригады узких специалистов из Успенской ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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