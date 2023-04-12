В Успенском районе будут судить мужчину, убившего бывшего мужа своей сожительницы
Преступление произошло 27 декабря прошлого года в селе Коноково. Следователи завершили расследование этого уголовного дела, собрали достаточное количество доказательств и направили его для рассмотрения в суд.
По версии следствия, в тот вечер 53-летний мужчина во время совместного распития алкогольных напитков сильно избил 42-летнего бывшего мужа своей сожительницы, нанеся ему не менее 14 ударов руками и ногами по различным частям тела. Они легли спать, но на следующий день снова продолжили конфликтовать. Тогда мужчина снова избил знакомого, нанеся не менее 4 ударов по туловищу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Состояние избитого сильно ухудшилось и его отвезли в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер 11 января от полученных травм.
Местного жителя обвиняют в нанесении телесных повреждений, повлекшим смерть человека по неосторожности. Он находится под стражей.
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