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Спустя 23 года жителя Новороссийска будут судить за убийство знакомого

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spustya-23-goda-zhitelya-novorossijska-budut-sudit-za-ubijstvo-znakomogo
Спустя 23 года жителя Новороссийска будут судить за убийство знакомого
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Убийство произошло 18 ноября 1999 года на улице Толстого.

Тело 57-летнего мужчины с множественными повреждениями головы обнаружили на водительском сидении автомобиля во дворе многоквартирного дома.

В ходе розыска установили личность подозреваемого — им оказался 39-летний неоднократно судимый местный житель, который отбывал наказание за оборот наркотиков. Мужчину этапировали к следователю, он признал вину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина встретил знакомого на машине во дворе дома вечером 18 ноября. В ходе разговора они поссорились, из-за чего злоумышленник поднял с земли кирпич и не менее 9 раз ударил знакомого по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Тело пострадавшего спустя время нашли жильцы дома. Они вызвали скорую и полицию, но мужчина скончался в больнице. Расследование завершили, уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу

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