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В Успенском районе 18-летний парень угнал из гаража «Жигули» и врезался в магазин

Происшествия
07.08.2022 17:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-uspenskom-rajone-18-letnij-paren-ugnal-iz-garazha-zhiguli-i-vrezalsya-v-magazin
В Успенском районе 18-летний парень угнал из гаража «Жигули» и врезался в магазин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жителю Успенского района грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 18-летний парень возвращался вечером домой. По пути он заметил в незапертом чужом гараже ВАЗ-21074. Подозреваемый проник в салон, запустил двигатель ключом, который хозяин оставил в замке зажигания, и уехал кататься по району.

Молодой человек не справился с управлением и врезался в стену магазина. После этого он скрылся с места аварии, бросив машину.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

«Жигули» вернули законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре автомойщик угнал машину клиента и попал в ДТП по дороге в магазин.

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