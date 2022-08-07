В Успенском районе 18-летний парень угнал из гаража «Жигули» и врезался в магазин

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жителю Успенского района грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 18-летний парень возвращался вечером домой. По пути он заметил в незапертом чужом гараже ВАЗ-21074. Подозреваемый проник в салон, запустил двигатель ключом, который хозяин оставил в замке зажигания, и уехал кататься по району.

Молодой человек не справился с управлением и врезался в стену магазина. После этого он скрылся с места аварии, бросив машину.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

«Жигули» вернули законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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