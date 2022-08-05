В Краснодаре автомойщик угнал машину клиента и попал в ДТП по дороге в магазин
Происшествия
05.08.2022 12:24
К правоохранителям обратился клиент автомойки на улице Автолюбителей. Он оставил свою иномарку, а когда вернулся, не обнаружил ни сотрудников мойки, ни машину.
Полицейские изучили записи с камер наблюдения и установили личность предполагаемого преступника. Его задержали на улице Фадеева, где 23-летний сотрудник мойки на машине клиента попал в ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Выяснилось, что приезжий из Ханты-Мансийска хотел прокатиться на автомобиле клиента до продуктового магазина. Установлено также, что ранее молодого человека судили за разбой.
Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
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