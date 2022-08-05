В Краснодаре автомойщик угнал машину клиента и попал в ДТП по дороге в магазин

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

К правоохранителям обратился клиент автомойки на улице Автолюбителей. Он оставил свою иномарку, а когда вернулся, не обнаружил ни сотрудников мойки, ни машину.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и установили личность предполагаемого преступника. Его задержали на улице Фадеева, где 23-летний сотрудник мойки на машине клиента попал в ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Выяснилось, что приезжий из Ханты-Мансийска хотел прокатиться на автомобиле клиента до продуктового магазина. Установлено также, что ранее молодого человека судили за разбой.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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