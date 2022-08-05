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На трассе под Кабардинкой перевернулся грузовик, перегородив одну из полос движения

Происшествия
05.08.2022 11:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-pod-kabardinkoj-perevernulsya-gruzovik-peregorodiv-odnu-iz-polos-dvizheniya
Видео канала «Кубань 24»

О происшествии утром 5 августа сообщили очевидцы в соцсетях. Движение на участке дороги затруднено.

Чтобы не допустить возгорания, пожарные пролили автомобиль и трассу пенным раствором. Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители выясняют, что послужило причиной ДТП.

Читайте также: в Сочи автомобиль каршеринга в результате ДТП перевернулся на крышу.

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