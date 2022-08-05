На трассе под Кабардинкой перевернулся грузовик, перегородив одну из полос движения

Видео канала «Кубань 24»

О происшествии утром 5 августа сообщили очевидцы в соцсетях. Движение на участке дороги затруднено.

Чтобы не допустить возгорания, пожарные пролили автомобиль и трассу пенным раствором. Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители выясняют, что послужило причиной ДТП.

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