В Сочи автомобиль каршеринга в результате ДТП перевернулся на крышу

В Сочи автомобиль каршеринга в результате ДТП перевернулся на крышу

Инцидент произошел поздним вечером 4 августа. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей ДТП, двигаясь на скорости по улице Листопадной, машина ударилась колесом о бетонное ограждение. От удара автомобиль перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. Очевидцы оказали водителю первую помощь. О его состоянии пока ничего не известно. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

Читайте также: в центре Краснодара «Газель» врезалась в иномарку и вылетела на тротуар.