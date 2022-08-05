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В Сочи автомобиль каршеринга в результате ДТП перевернулся на крышу

Происшествия
05.08.2022 09:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-avtomobil-karsheringa-v-rezultate-dtp-perevernulsya-na-kryshu
В Сочи автомобиль каршеринга в результате ДТП перевернулся на крышу

Инцидент произошел поздним вечером 4 августа. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей ДТП, двигаясь на скорости по улице Листопадной, машина ударилась колесом о бетонное ограждение. От удара автомобиль перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. Очевидцы оказали водителю первую помощь. О его состоянии пока ничего не известно. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

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