В центре Краснодара «Газель» врезалась в иномарку и вылетела на тротуар
Происшествия
05.08.2022 07:31
Авария произошла вечером 4 августа на пересечении улиц Октябрьской и Гоголя.
По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-2705, двигался по улице Гоголя со стороны Красной и на регулируемом перекрестке с улицей Октябрьской допустил столкновение с автомобилем Skoda, которые ехал по Октябрьской со стороны Гимназической, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
По словам водителей, они оба проезжали перекресток на разрешающий сигнал светофора. После столкновения «Газель» вылетела на тротуар. К счастью, в этот момент там не было пешеходов.
Один из водителей получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
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