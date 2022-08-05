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В центре Краснодара «Газель» врезалась в иномарку и вылетела на тротуар

Происшествия
05.08.2022 07:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-gazel-vrezalas-v-inomarku-i-vyletela-na-trotuar
Видео t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла вечером 4 августа на пересечении улиц Октябрьской и Гоголя.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-2705, двигался по улице Гоголя со стороны Красной и на регулируемом перекрестке с улицей Октябрьской допустил столкновение с автомобилем Skoda, которые ехал по Октябрьской со стороны Гимназической, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

По словам водителей, они оба проезжали перекресток на разрешающий сигнал светофора. После столкновения «Газель» вылетела на тротуар. К счастью, в этот момент там не было пешеходов.

Один из водителей получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

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